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Болельщики Грузии на матче с Турцией исполнили хит "Путин – х###о". ВИДЕО
Бессмертный хит харьковских фанатов прозвучал и на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
1-й тур группы F Евро-2024 стартовал с матча Турция – Грузия.
Грузины бились и играли как могли, но все-таки
Не отставали от игроков и болельщики грузинской команды, которые хоть и в меньшинстве, но заряжали свою команду, как могли.
Также болельщики сборной Грузии скандировали бессмертный хит харьковских фанатов "Путин – х###о".
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Интересно, что этот заряд попал и в трансляцию Матч ТВ, который показывает матчи Евро на России.
Грузія програла Туреччині на старті Євро (1:3), але це якраз та поразка, за яку зовсім не соромно.— Tribuna.com Україна (@tribunaua) June 18, 2024
Окремо подякуємо фанатам збірної Грузії за набагато чіткіший меседж, ніж їхнього уряду.
«Путін – х***о» на трибунах Євро????
????Vitalii Vitleo/Tribunapic.twitter.com/UEHKDeubqm
Grosso guaio a MatchTV, durante la diretta di Georgia-Turchia la regia russa ha ritardato per un attimo a sfumare i cori dei tifosi georgiani "putin khuilo" cantati a squarciagola. pic.twitter.com/cOlEBfMhUi— Lunacharsky (@silupescu) June 18, 2024
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