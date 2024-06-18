Болельщики Грузии на матче с Турцией исполнили хит "Путин – х###о". ВИДЕО

1-й тур группы F Евро-2024 стартовал с матча Турция – Грузия.

Грузины бились и играли как могли, но все-таки уступили более мастеровитым соперникам 1:3 .

Не отставали от игроков и болельщики грузинской команды, которые хоть и в меньшинстве, но заряжали свою команду, как могли.

Также болельщики сборной Грузии скандировали бессмертный хит харьковских фанатов "Путин – х###о".

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Интересно, что этот заряд попал и в трансляцию Матч ТВ, который показывает матчи Евро на России.

Грузія програла Туреччині на старті Євро (1:3), але це якраз та поразка, за яку зовсім не соромно.



Окремо подякуємо фанатам збірної Грузії за набагато чіткіший меседж, ніж їхнього уряду.



«Путін – х***о» на трибунах Євро????



????Vitalii Vitleo/Tribunapic.twitter.com/UEHKDeubqm — Tribuna.com Україна (@tribunaua) June 18, 2024