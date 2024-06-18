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Саньоль - о поражении против Турции: Всегда неприятно проигрывать
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вилли Саньоль, тренер сборной Грузии, высказался о поражении против Турции со счетом 3:1.
"Всегда неприятно проигрывать, но я думаю, что моя команда может гордиться своим выступлением и тем, что выставила грузинский футбол в таком позитивном свете.
Я думаю, что мы всегда должны смотреть на более широкую картину. Это ЕВРО стало результатом большой работы в Грузии, которая привлекала молодежь в течение последнего десятилетия, и этот турнир является вознаграждением за эти инвестиции".
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