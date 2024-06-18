ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы хотим исправиться". Стив Кларк высказался накануне матча против Швейцарии
Команда хочет реабилитироваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о соперниках во втором туре Евро-2024.
"Мы хотим исправиться. Швейцария - это большой вызов, команда очень сильная, поэтому мы ожидаем сложной игры. Главное - убедиться, что вы правильно подготовились. Мы считаем, что мы это сделали".
Напомним, что матч Шотландия - Швейцария состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Турция – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Щедрый Поворознюк. Стала известна сумма премиальных Ингульца за чемпионство в Первой лиге
- Косырин - о 0:3 Румынией: С выбором вратаря Ребров ошибся. Степаненко тоже уже не тянет
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО