Монтелла - о победе над Грузией: Это был матч, достойный финала

Винченцо Монтелла, тренер сборной Турции, поделился своими эмоциями после победы команды над национальной командой Грузии (3:1).

"Это был матч, достойный финала. Наши болельщики были замечательными, даже когда нам было трудно, и эта победа для них также.

Сегодня у меня день рождения, поэтому это лучший подарок, который я мог получить.

Сегодня мы нанесли 22 удара по воротам. Нам нужно быть точнее, но я оценил команду, игру. Мы немного расслабились после того, как VAR отменил второй гол, но такое бывает".