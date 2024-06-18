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Монтелла - о победе над Грузией: Это был матч, достойный финала
Сборная Турции победила со счетом 3:1
Getty Images/Global Images Ukraine
Винченцо Монтелла, тренер сборной Турции, поделился своими эмоциями после победы команды над национальной командой Грузии (3:1).
"Это был матч, достойный финала. Наши болельщики были замечательными, даже когда нам было трудно, и эта победа для них также.
Сегодня у меня день рождения, поэтому это лучший подарок, который я мог получить.
Сегодня мы нанесли 22 удара по воротам. Нам нужно быть точнее, но я оценил команду, игру. Мы немного расслабились после того, как VAR отменил второй гол, но такое бывает".
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