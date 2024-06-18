Наставник сборной Швейцарии: Я с нетерпением жду матч против Шотландии

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился своими мыслями о втором туре группового этапа Евро-2024.

"Шотландия может играть очень хорошо. Мы уверены в себе, но мы думаем, что они хорошо подготовятся к этой игре.

Я надеюсь, что мы сможем сыграть так, как запланировали. Я с нетерпением жду матча. В прошлый раз на стадионе была замечательная атмосфера, и это прекрасно, когда тебя поддерживает много болельщиков".