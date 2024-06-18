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Наставник сборной Швейцарии: Я с нетерпением жду матч против Шотландии
Начало поединка в 22:00 по киевскому времени
UEFA.com
Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился своими мыслями о втором туре группового этапа Евро-2024.
"Шотландия может играть очень хорошо. Мы уверены в себе, но мы думаем, что они хорошо подготовятся к этой игре.
Я надеюсь, что мы сможем сыграть так, как запланировали. Я с нетерпением жду матча. В прошлый раз на стадионе была замечательная атмосфера, и это прекрасно, когда тебя поддерживает много болельщиков".
Отметим, что матч Шотландия - Швейцария состоится 19 июня.
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