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Пепе стал рекордсменом среди самых возрастных игроков, участвовавших в чемпионате Европы
Вечный ветеран
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Защитник сборной Португалии Пепе стал рекордсменом среди самых возрастных игроков, принимавших участие в чемпионате Европы.
Сегодня он играет против Чехии в возрасте 41 год и 113 дней.
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Тем самым более, чем на год превзошел достижение прежнего лауреата – венгра Габора Кирая. Вратарю мадьяров было 40 лет и 86 дней, когда он вышел на поле в матче против Бельгии в июне 2016 года.
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