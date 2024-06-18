Пепе стал рекордсменом среди самых возрастных игроков, участвовавших в чемпионате Европы

Защитник сборной Португалии Пепе стал рекордсменом среди самых возрастных игроков, принимавших участие в чемпионате Европы.

Сегодня он играет против Чехии в возрасте 41 год и 113 дней.

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Тем самым более, чем на год превзошел достижение прежнего лауреата – венгра Габора Кирая. Вратарю мадьяров было 40 лет и 86 дней, когда он вышел на поле в матче против Бельгии в июне 2016 года.