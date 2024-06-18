Сборная Чехии забивает первой, но Португалия сравнивает счет. ВИДЕО

Сборная Чехии забивает первой, но Португалия сумела сравнять счет в матче группового этапа Евро-2024

Чехия задержалась в атаке во время позиционного выпада, итогом стала скидка Цоуфала под удар Проводу - Лукаш в касание попал под стойку, шокировав Кошту, Роналду и всю португальскую кампанию.

Но через несколько минут португальцы реализуют свой момент. Мендеш сбросил мяч во вратарскую площадку после навеса, голкипер Станек не оценил ситуацию, прыгнул выбивать снаряд, а не фиксировать его, и в суматохе сфера попала в Гранаца - именно от него мяч и залетел в сетку ворот Чехии.

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Текущий счет – 1:1