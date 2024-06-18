Турция и Португалия выходят в лидеры группы F. Турнирная таблица

Во вторник, 18 июня, на Евро-2024 состоялись два матча в группе F .

В первом матче Грузия составила конкуренцию Турции, но все-таки проиграла более мастеровитому сопернику 1:3.

А чуть позже Португалия, пропустив первой во втором тайме, в концовке матча все-таки вырвала волевую победу у Чехии.

Таким образом, после первого тура, Турция и Португалия возглавили группу, чехи и грузины пока что с нулем очков.

Во втором туре 22 июня Грузия сыграет с Чехией, а Португалия – с Турцией.