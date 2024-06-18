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Турция и Португалия выходят в лидеры группы F. Турнирная таблица
Первый тур на Евро-2024 сыгран
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 18 июня, на
В первом матче Грузия составила конкуренцию Турции, но все-таки проиграла более мастеровитому сопернику 1:3.
А чуть позже Португалия, пропустив первой во втором тайме, в концовке матча все-таки вырвала волевую победу у Чехии.
Таким образом, после первого тура, Турция и Португалия возглавили группу, чехи и грузины пока что с нулем очков.
Во втором туре 22 июня Грузия сыграет с Чехией, а Португалия – с Турцией.
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