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Витинья - лучший игрок матча Португалия - Чехия. Статистические порталы оценили игру футболистов
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 июня, сборная Португалии сыграла против Чехии в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024.
Лучшим игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал португальский полузащитник Витинья. Он получил 8.0 и 7.4 соответственно.
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Витинья за 89 минут игрового времени отдал 86/91 (95%) точных передач, имел успех в шести удачных обводках и в целом сделал 112 касаний к мячу.
Самую низкую оценку от статических порталов получил защитник сборной Чехии Робин Гранач, который забил мяч в собственные ворота. Sofascore поставил футболисту 5.9, а WhoScored - 4.9.
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