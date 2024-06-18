Евро-2024. Португалия - Чехия 2:1. Начало Украины, но противоположное продолжение

Чемпионат Европы-2024

Группа F. Первый тур

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Португалия - Чехия 2:1

Голы: Гранач 69 (автогол), Консейсау 90+2 - Провод 62

Португалия: Диогу Кошта, Канселу (Семеду 90), Пепе, Диаш, Мендеш (Нету 90), Далот (Инасиу 63), Витинья (Консейсау 90), Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Леау (Жота 63)

Чехия: Станек, Цоуфал, Гранач, Холеш (Хоры 90+3), Крейчи, Доудера, Соучек, Провод (Барак 79), Шульц (Шевчик 79), Кухта (Лингр 61), Шик (Хитил 61)

Предупреждения: Леау 39, Консейсау 90+3 - Шик 57

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

Украина и Португалия - единственные сборные, отыгравшие не два, а три контрольных матча перед Евро. Также их объединяет течение их первых матчей - полное территориальное преимущество и сумасшедшие проценты владения мячом, но неспособность создать что-либо. Обе пропустили первыми, и даже похожие голы. Вот только после 0:1 они пошли противоположными путями.

"Селесау" не недооценивала Чехию. Роберто Мартинес хвалил соперника, говорил, что играет в атакующий футбол и этим ему очень нравится, ожидал "фантастический матч для нейтрального зрителя". Возможно, проблема была в этом. Подопечные Ивана Гашека удивили пассивным отношением к игре, глухой, но спокойной и эффективной обороной.

Возможно, также Мартинес перемудрил. Трех центральных защитников ожидали, но одним из них совершенно неожиданно стал Мендеш. Его наставник объяснил, что хочет более флюидную схему, поменьше четких точек опоры для прессинга и обороны соперника. Но долго получалось, что меньше точек опоры было для самих португальцев. Плана у них не было. Как и скорости.

75 процентов владения мячом, 9:1 по ударам по воротам, 8:0 по угловым - такова статистика первого тайма. Но при этом особой опасности чехи не чувствовали. Прострелы в их штрафную были довольно опасными, но адресата не находили, были довольно опасными и удары с 17-22 метров, но в итоге неточно, в защитников или прямо в центр ворот.

Два проникающих паса были опасными. Но Леау не достал в падении. А Криштиану Роналду выскочил один-на-один, но не переиграл вратаря. Да и там, скорее всего, был офсайд. КриРо также однажды развернулся в штрафной и хорошо пробил, но Станек отбил четко.

Второй тайм начался похоже. Особых идей у португальцев не наблюдалось. Станек четко взял штрафной удар Роналду. А чехи пошли в редкую атаку, навес далеко не выбили, Цоуфал справа отбросил назад, и Провод классным ударом издали низом забил.

Мартинес сразу же отреагировал заменами. Мендеш стал чистым левым латералем. И вскоре сыграл важную роль. Он выиграл верховую дуэль, пробил, Станек отбил прямо в ногу Граначу, от которой мяч закатился в ворота. Также Бернарду Силва и Витинья мощно пробивали, и Станек отбивал. Барак, также замена, попал в защитника, а Соучек добил неточно.

В концовке же состоялась настоящая драма. Роналду замкнул навес головой в стойку, а Жота (замена) добил. Но арбитры увидели минимальный офсайд Криштиану. Нету (замена) прострелил, Гранач потерял равновесие, и еще одна замена, 21-летний сын главного тренера "Порту" Серджиу Консейсау Франсишку, в своем третьем матче за сборную легко забил свой первый мяч.

Португальцам стоит задуматься. Они в форме не Отбора, когда выиграли все десять матчей с общей разницей мячей 36:2, а последних товарищеских матчей, когда проигрывали Словении и Хорватии, пропускали два от Финляндии. Они не показали чемпионскую игру и часто выглядели в тупике. Но замены Мартинеса и характер игроков вывели их на простор к победе.

Следует отметить, что Пепе стал старейшим участником Евро в истории в 41 год и 113 дней. А Криштиану Роналду - первым участником шести Евро в истории.