Отец и сын Консейсау – вторая семейная династия, которая забивала голы в финальных турнирах ЕВРО

Благодаря голу Франсишку Консейсау мы получили вторую в истории семейную династию, два представителя которой – отец и сын, забивали голы в финальных турнирах Евро.

Если кто забыл, отец Франсишку – Серджиу Консейсау – положил хет-трик немцам на ЧЕ-2000.

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Ну, а первопроходцами стали отец и сын Энрико и Федерико Кьеза. Кьеза-старший забил чехам на Евро-1996, а его наследник – через четверть столетия в поединке с Австрией.