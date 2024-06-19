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Шотландия – Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 19.06.2024
Время Х для обеих команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы-2024
Группа A, первый тур
19 июня, 22:00. "Кельнский стадион" (Кельн)
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Шотландцы, несмотря на безумную поддержку своих болельщиков, очень неудачно стартовали на Евро. Швейцарцы наоборот – начали с победы над прямым соперником за выход из группы. Теперь команды встретятся в положении "в шаге от". Одни – от гарантированного вылета, другие – от 100-процентного места в плей-офф.
Новости Шотландии
Больше всего в матче первого тура между Германией и Шотландией со стороны именно "тартановых" в положительном свете запомнились только болельщики. Они сильно отрывались до, во время и после матча. Несмотря на результат. Традиционные килты можно было увидеть в Мюнхене до самого вчерашнего дня. Теперь пора встречать их Кельну.
А вот о позитиве в игре шотландцев говорить не стоит. Ибо его и не было. Многие критиковали Реброва и сборную Украины за "трусливый и оборонительный" футбол в товарняке с немцами. Шотландцы "прекрасно" продемонстрировали что будет, если из-за собственных атак открыть зоны подопечным Нагельсманна. В итоге: за 90 минут ни одного удара в сторону чужих ворот, и даже гол в ворота Нойера забил Рюдигер.
Против Швейцарии шотландцам хватит и ничьей для продолжения борьбы за выход в плей-офф. Но снова придется бороться с атакующим соперником, который еще и на контратаках может разорвать. Очередная трудная задача, для которой нужно сделать основательную работу над ошибками господину Кларку.
Кадры шотландцев
В конце первого тайма прошлого тура Райан Портеус прыгнул в жесткий подкат против Гюндогана. За это действие защитник “Уотфорда” получил два матча дисквалификации, так что групповой этап он будет досматриваться с трибун. Это единственная потеря Кларка – остальная команда в строю.
Новости Швейцарии
Болельщики "нати" также отличились. Более того, даже запустили тренд. Один из фанатов на трибуне стадиона в Кельне демонстрировал плакат с надписью: "Фондю лучше, чем гуляш". Как показывает результат, он оказался прав. Затем флешмоб перебрали поляки (колбаса против Гауды) и австрийцы (шницель против багета).
Швейцарцы провели практически весь матч против венгров на высоком темпе с ощутимым преимуществом. Только 15 минут "мадьяры" контролировали игру. Потому и результат 3:1 закономерен. После жребия прогнозировалось, что именно это был матч за второе место в группе. Но "нати" удалось победить не такими уж и большими силами.
Минимум ничья сегодня практически гарантирует швейцарцам плей-офф. Но им лучше побеждать, ведь впереди будет Германия. Вряд ли хочется Якину и его команде постоянно следить за ходом параллельного матча во время третьего тура, когда можно все оформить во втором.
Фото швейцарцев
Денис Закария предыдущую игру пропустил, как и весь отрезок с 28 апреля. К нему в лазарете присоединился Стивен Цубер. Он травмировался в товарищеском матче против Австрии. Такые две потери у Якина.
Последние пять матчей Шотландии и Швейцарии
Последние пять встреч шотландцев
- 14.06. Германия – Шотландия 5:1 (Евро-2024)
- 07.06. Шотландия – Финляндия 2:2 (ТМ)
- 03.06. Шотландия – Гибралтар 2:0 (ТМ)
- 26.03. Шотландия – Северная Ирландия 0:1 (ТМ)
- 22.03. Нидерланды – Шотландия 4:0 (ТМ)
Последние пять встреч швейцарцев
- 15.06. Венгрия – Швейцария 1:3 (Евро-2024)
- 08.06. Швейцария – Австрия 1:1 (ТМ)
- 04.06. Швейцария – Эстония 4:0 (ТМ)
- 26.03. Ирландия – Швейцария 0:1 (ТМ)
- 23.03. Дания – Швейцария 0:0 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
01.03.2006. Шотландия – Швейцария 1:3 (ТМ)
18.06.1996. Шотландия – Швейцария 1:0 (Евро-1996)
08.09.1993. Шотландия – Швейцария 1:1 (Отбор на ЧМ-1994)
09.09.1992. Швейцария – Шотландия 3:1 (Отбор на ЧМ-1994)
11.09.1991. Швейцария – Шотландия 2:2 (Отбор на ЧЕ-1992)
Турнирная таблица группы A
EURO Grp. A
Ставки и коэффициенты на матч Шотландия – Швейцария
Прогноз на матч Шотландия – Швейцария от UA-Football
Защитник тартановых Киран Тирни перед матчем сказал, что команда еще верит в выход из группы. Наставник Стив Кларк заявил, что они хотят исправиться. Параллельно болельщики снова заполонят город-хозяин матча, а также громко поддержат на стадионе. Однако это все эмоции, ведь есть одно "но": Швейцария. “Нати” не только очень качественно сыграли в первом туре, но и оставили силы во второй. Возможно, сегодня без проблем не обойдется, однако шесть очков за два матча в копилку номинальные гости положить должны. Прогноз: Победа Швейцарии и обе забьют (Кф 4,20).
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