Шотландия – Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 19.06.2024

Чемпионат Европы-2024

Группа A, первый тур

19 июня, 22:00. "Кельнский стадион" (Кельн)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Шотландцы, несмотря на безумную поддержку своих болельщиков, очень неудачно стартовали на Евро. Швейцарцы наоборот – начали с победы над прямым соперником за выход из группы. Теперь команды встретятся в положении "в шаге от". Одни – от гарантированного вылета, другие – от 100-процентного места в плей-офф.

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Новости Шотландии

Больше всего в матче первого тура между Германией и Шотландией со стороны именно "тартановых" в положительном свете запомнились только болельщики. Они сильно отрывались до, во время и после матча. Несмотря на результат. Традиционные килты можно было увидеть в Мюнхене до самого вчерашнего дня. Теперь пора встречать их Кельну.

А вот о позитиве в игре шотландцев говорить не стоит. Ибо его и не было. Многие критиковали Реброва и сборную Украины за "трусливый и оборонительный" футбол в товарняке с немцами. Шотландцы "прекрасно" продемонстрировали что будет, если из-за собственных атак открыть зоны подопечным Нагельсманна. В итоге: за 90 минут ни одного удара в сторону чужих ворот, и даже гол в ворота Нойера забил Рюдигер.

Против Швейцарии шотландцам хватит и ничьей для продолжения борьбы за выход в плей-офф. Но снова придется бороться с атакующим соперником, который еще и на контратаках может разорвать. Очередная трудная задача, для которой нужно сделать основательную работу над ошибками господину Кларку.

Кадры шотландцев

В конце первого тайма прошлого тура Райан Портеус прыгнул в жесткий подкат против Гюндогана. За это действие защитник “Уотфорда” получил два матча дисквалификации, так что групповой этап он будет досматриваться с трибун. Это единственная потеря Кларка – остальная команда в строю.

Новости Швейцарии

Болельщики "нати" также отличились. Более того, даже запустили тренд. Один из фанатов на трибуне стадиона в Кельне демонстрировал плакат с надписью: "Фондю лучше, чем гуляш". Как показывает результат, он оказался прав. Затем флешмоб перебрали поляки (колбаса против Гауды) и австрийцы (шницель против багета).

Швейцарцы провели практически весь матч против венгров на высоком темпе с ощутимым преимуществом. Только 15 минут "мадьяры" контролировали игру. Потому и результат 3:1 закономерен. После жребия прогнозировалось, что именно это был матч за второе место в группе. Но "нати" удалось победить не такими уж и большими силами.

Минимум ничья сегодня практически гарантирует швейцарцам плей-офф. Но им лучше побеждать, ведь впереди будет Германия. Вряд ли хочется Якину и его команде постоянно следить за ходом параллельного матча во время третьего тура, когда можно все оформить во втором.

Фото швейцарцев

Денис Закария предыдущую игру пропустил, как и весь отрезок с 28 апреля. К нему в лазарете присоединился Стивен Цубер. Он травмировался в товарищеском матче против Австрии. Такые две потери у Якина.

Последние пять матчей Шотландии и Швейцарии

Последние пять встреч шотландцев

14.06. Германия – Шотландия 5:1 (Евро-2024)

07.06. Шотландия – Финляндия 2:2 (ТМ)

03.06. Шотландия – Гибралтар 2:0 (ТМ)

26.03. Шотландия – Северная Ирландия 0:1 (ТМ)

22.03. Нидерланды – Шотландия 4:0 (ТМ)

Последние пять встреч швейцарцев

15.06. Венгрия – Швейцария 1:3 (Евро-2024)

08.06. Швейцария – Австрия 1:1 (ТМ)

04.06. Швейцария – Эстония 4:0 (ТМ)

26.03. Ирландия – Швейцария 0:1 (ТМ)

23.03. Дания – Швейцария 0:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

01.03.2006. Шотландия – Швейцария 1:3 (ТМ)

18.06.1996. Шотландия – Швейцария 1:0 (Евро-1996)

08.09.1993. Шотландия – Швейцария 1:1 (Отбор на ЧМ-1994)

09.09.1992. Швейцария – Шотландия 3:1 (Отбор на ЧМ-1994)

11.09.1991. Швейцария – Шотландия 2:2 (Отбор на ЧЕ-1992)

Турнирная таблица группы A

EURO Grp. A # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Германия 1 1 0 0 5-1 3 2 Швейцария 1 1 0 0 3-1 3 3 Венгрия 1 0 0 1 1-3 0 4 Шотландия 1 0 0 1 1-5 0

Ставки и коэффициенты на матч Шотландия – Швейцария

Прогноз на матч Шотландия – Швейцария от UA-Football

Защитник тартановых Киран Тирни перед матчем сказал, что команда еще верит в выход из группы. Наставник Стив Кларк заявил, что они хотят исправиться. Параллельно болельщики снова заполонят город-хозяин матча, а также громко поддержат на стадионе. Однако это все эмоции, ведь есть одно "но": Швейцария. “Нати” не только очень качественно сыграли в первом туре, но и оставили силы во второй. Возможно, сегодня без проблем не обойдется, однако шесть очков за два матча в копилку номинальные гости положить должны. Прогноз: Победа Швейцарии и обе забьют (Кф 4,20).