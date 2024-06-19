Словакия обыграла Бельгию с рекордной разницей в рейтинге ФИФА в рамках ЧЕ

Перед очным поединком подопечные Кальцоны занимали лишь 48-е место в рейтинге ФИФА, а фаворит встречи замыкал топ-3. Словакия обыграла соперника, опережающего их на 45 позиций в упомянутом списке – это рекорд соревнований.

Предыдущее достижение принадлежало Финляндии. На предыдущем турнире Суоми одолели Данию со счетом 1:0, несмотря на разницу в рейтинге в 44 строчки.

Напомним, что рейтинг ФИФА существует с 1992 года. Интересно, что "соколы" оформили только третью викторию на чемпионатах Европы.