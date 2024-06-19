ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Словакия обыграла Бельгию с рекордной разницей в рейтинге ФИФА в рамках ЧЕ
Соколам не помешал статус андердога
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед очным поединком подопечные Кальцоны занимали лишь 48-е место в рейтинге ФИФА, а фаворит встречи замыкал топ-3. Словакия обыграла соперника, опережающего их на 45 позиций в упомянутом списке – это рекорд соревнований.
Предыдущее достижение принадлежало Финляндии. На предыдущем турнире Суоми одолели Данию со счетом 1:0, несмотря на разницу в рейтинге в 44 строчки.
Напомним, что рейтинг ФИФА существует с 1992 года. Интересно, что "соколы" оформили только третью викторию на чемпионатах Европы.
Популярное сейчас
- Сабо: Лунин считает себя великим вратарем? Цыганков – вообще ужас, Мудрик – тоже ноль
- Турция – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО