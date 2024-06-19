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Гашек: Роналду снова продемонстрировал свою гениальность. Снимаю перед ним шляпу
Тренер Чехии оценил действия легенды селесау
Фото: Czech Football National Team
В первом туре Евро "локомотив" уступил Португалии. Иван Гашек прокомментировал поражение сборной.
"Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.
Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты".
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"Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.
Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч", – сказал Гашек.
22 июня Чехия встретится с Грузией.
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