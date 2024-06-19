Гашек: Роналду снова продемонстрировал свою гениальность. Снимаю перед ним шляпу

В первом туре Евро "локомотив" уступил Португалии. Иван Гашек прокомментировал поражение сборной.

"Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.

Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты".