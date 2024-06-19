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Мартинес: Мы верили и показали характер. Это жизненно важно для проявления таланта и побед
Тренер Португалии оценил результат старта ЧЕ
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Роберто Мартинес похвалил своих подопечных за стремление к победе и старания.
"В футболе бывает так, что если команда борется, то у нее все складывается хорошо. У сборной Чехии было много проблем с тем, чтобы контролировать игру. Они не хотели этого, но наши действия вынудили их обороняться глубоко".
"Сегодня дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Мы впервые одержали волевую победу. Мы верили и проявили потрясающий характер. Команда продемонстрировала то, что жизненно важно для проявления своего таланта и побед.
У нас было 13 угловых, у Чехии – 0. Если команда забивает первой, в итоге голов может быть 3 или 4", – подчеркнул наставник сборной.
22 июня "европейские бразильцы" будут играть против Турции.
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