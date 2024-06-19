Текущее Евро – самое результативное после 12 матчей

После стартовых 12 поединков чемпионата Европы команды уже забили 34 гола – в среднем почти 3 мяча за одну встречу. По числу точных ударов на данном этапе ЧЕ в Германии установил рекорд результативности.

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Предыдущее достижение было зафиксировано на соревнованиях в Украине и Польше 12-летней давности. Тогда после первых 12 матчей участники Евро отличились 33 раза.

Несмотря на частые голевые атаки в первом туре группового раунда, 5 команд еще не забивали. Это Украина, Хорватия, Сербия, Бельгия и Австрия.