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Текущее Евро – самое результативное после 12 матчей
Яркий старт континентального первенства
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После стартовых 12 поединков чемпионата Европы команды уже забили 34 гола – в среднем почти 3 мяча за одну встречу. По числу точных ударов на данном этапе ЧЕ в Германии установил рекорд результативности.
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Предыдущее достижение было зафиксировано на соревнованиях в Украине и Польше 12-летней давности. Тогда после первых 12 матчей участники Евро отличились 33 раза.
Несмотря на частые голевые атаки в первом туре группового раунда, 5 команд еще не забивали. Это Украина, Хорватия, Сербия, Бельгия и Австрия.
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