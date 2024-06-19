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Гюлер – самый молодой автор гола в дебютной встрече в ЧЕ
Турецкий талант показал свой класс на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" на 65-й минуте забил в ворота Грузии и вывел Турцию вперед. Этот точный удар помог победить соперника (3:1). Арда отличился в 19 лет и 114 дней. Гюлер становится самым молодым автором гола в дебюте Евро.
20 лет назад юный Криштиану Роналду был всего на 2 недели старше, когда забил в первом поединке на континентальных соревнованиях.
Турецкий футболист выступает в национальной команде с 2022 года. В его активе 8 встреч и 2 взятия ворот.
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