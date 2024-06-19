Германия - Венгрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 19.06.24

Во втором туре группе А встретятся между собой сборные Германии и Венгрии. Учитывая результаты первых матчей, то "мадьярам" надо обязательно набирать очки с хозяевами турнира, чтобы претендовать на выход из группы. "Бундестим" после разгромной победы над Шотландией должна избегать недооценки соперника, поскольку уже несколько топ-сборных были очень близки к тому, чтобы потерять очки в первом туре.

Евро-2024. Группа А. 2-й тур

19 июня. 19:00. Штутгарт. "МХП-Арена"

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Германия: последние новости

Немецкая сборная находится в позитивном настроении после уверенной победы над шотландцами. Все игроки "бундестима" доступны Юлиану Нагельсману на второй поединок против Венгрии, о чем заявил главный тренер во время предматчевой пресс-конференции. После первого тура желтые карточки уже имеют представители "Байера" Роберт Андрих и Джонатан Та. Им желательно избегать предупреждений от арбитра матча Данни Маккели, иначе они будут вынуждены пропустить матч с Швейцарией.

Поединок немцев с венграми будет проходить в Штутгарте и среди местной клубной команды есть несколько футболистов, которые попали в заявку на домашнее Евро. Нагельсман сообщил, что появление любого из игроков "швабов" (Ундава, Фюриха или Максимилиана Антона) возможно "если будут для этого созданы соответствующие условия". Стоит ожидать, что на матч с Венгрией должен выйти победный стартовый состав, который был с шотландцами.

Если Германия выиграет оба своих стартовых матча на чемпионате Европы, то команда в пятый раз повторит подобный результат. Ранее "бундестим" в 1972, 1980, 1996 и 2012 годах. В трех из предыдущих четырех случаев немцы выигрывали соревнования, потерпев поражение лишь в 2012 году. Кроме того, в случае победы над венграми, Германия фактически обеспечит себе место в плей-офф Евро.

Ориентировочный состав Германии: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт - Кроос, Андрих - Мусиала, Гюндоган, Виртц - Хавертц

Венгрия: последние новости

Команда Марко Росси после первого тура имеют ноль очков. Многие фанаты ожидали равной борьбы, но венгры создали проблемы швейцарцам когда уступали со счетом 0:2. Провалил этот матч один из лидеров "мадьяр" Вилли Орбан, особенно это касается третьего пропущенного гола, когда защитник "Лейпцига" головой отдал передачу точно в ноги Брелю Эмболо.

Главный тренер Венгрии на предматчевой пресс-конференции заявил, что планирует внести два-три изменения в стартовом составе команды. Орбана никак нельзя менять, поскольку игроков такого уровня в защите сборной просто нет. Учитывая также провал в опорной зоне, стоит ожидать появление кого-то из пары Михай Ката/Каллум Стайлз на этой позиции. Учитывая то, что "мадьяры" попытаются отобрать очки у немцев, может в основе появиться опытный Кляйнхайслер.

Атилле Салаи и Бендегузу Болли стоит избегать желтых карточек в этом матче, поскольку тогда они пропустят последний поединок группового этапа с шотландцами. Если же венграм не удастся получить очки с Германией, то им стоит надеяться на осечку шотландцев в матче со Швейцарией. В любом случае, для "мадьяр" еще ничего не потеряно, а играть против немцев они умеют.

Ориентировочный состав Венгрии: Гулачи - Ланг, Орбан, Дардаи - Фиола, Надь, Стайлз, Керкез - Шаллай, Варга, Собослаи

Цифры и факты

Команды второй раз подряд встретятся на групповом этапе Евро - три года назад была зафиксирована ничья 2:2;

В последних четырех очных встречах немцы побеждали лишь раз (2:0 в товарищеском матче 2016 года);

В последних четырех играх с участием Венгрии было забито в среднем 3 гола;

Венгрия не выигрывает в последних семи матчах на Евро (4 ничьи и 3 поражения) с момента победы над Австрией 2:0 на групповом этапе 2016 года.

Личные встречи

В ХХІ веке команды между собой сыграли семь матчей: три победы Германии, две была сильнее Венгрия и две ничьи. В этих поединках лишь раз было забито менее двух мячей: в сентябре 2022 года в Лиге наций "мадьяры" переиграли "бундестим" со счетом 1:0.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами противостояния Германию. Венгрии нужно добывать очки, чтобы иметь шанс выйти из группы. Матч может выдаться открытым и если "мадьяры" будут играть так, как это было во время отбора, то их соперникам будет непросто удержать свои ворота сухими. Свободными зонами будут пользоваться также немцы и у них есть кому забивать в таких ситуациях. Прогноз - обе команды забьют, но победит Германия (2.86).

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.