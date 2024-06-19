Арда Гюлер стал пятым самым молодым автором гола на чемпионатах Европы

Вчера Турция не без проблем смогла переиграть сборную Грузии со счетом 3:1. Одним из героев поединка был Арда Гюлер, который положил прекрасный гол в ворота Гиорги Мамардашвили.

Благодаря этому забитому мячу, полузащитник сборной Турции входит в пятерку самых молодых авторов гола на чемпионатах Европы. На момент вчерашнего матча Гюлеру было 19 лет и 114 дней. Его опережают по этому показателю швейцарец Йоган Фонлантен (18 лет, 141 день на Евро-2004), Уэйн Руни (18 лет, 237 дней на Евро-2004), Ренату Санчеш (18 лет, 317 дней на Евро-2016) и Драган Стойкович (19 лет, 108 дней на Евро-1984). Кроме того, Арда Гюлер стал третьим подростком в истории, который создал пять голевых моментов в одном матче чемпионата Европы (с 1980 года), вместе с англичанином Уэйном Руни против Хорватии в 2004 году (18 лет, 241 день) и испанцем Педри против Швейцарии в 2021 году (18 лет, 219 дней).

Добавим, что следующий свой матч Турция проведет 22 июня в 19:00 против сборной Португалии.