Свежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024

В первом туре группового турнира Евро-2024 мы видели яркую качественную игру и много голов. Видели борьбу почти всех команд. При этом видели очень мало ничьих (одну) и сюрпризов (два). Видели успехи и молодежи, и игроков в расцвете сил, и ветеранов. Видели неожиданные тактические решения и в очередной раз - незначимость статистики.

Неожиданная свежесть

Матчи первого тура удивили высоким темпом, высоким уровнем игры, организованности и яркости. 34 гола в 12-ти - на пять больше, чем в первом туре предыдущего Евро, на 12 - чем в первом туре позапрошлого. 2.83 за матч - больше, чем в первом туре группового турнира последнего Чемпионата Мира (2.56) и позапрошлого (2.37).

В чем причины? Одна из важных - позднее начало турнира. 14-го июня - одно из позднейших в истории. Также на этот раз лиги завершились немного раньше. Например, английская, немецкая и французская - уже 19-го мая. По сравнению с Евро-2020, игроки из этих лиг получили на целую неделю отдыха больше перед Евро. Не забываем и об уменьшении Лиги 1 до 18-ти команд.

Также, скорее всего, помог и недостаток борьбы в этих лигах. В Испании, Германии, Италии чемпион и все участники Лиги Чемпионов прояснились очень рано, в Англии было острее, но и там "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" рано выбыли из реальной борьбы. "Пари Сен-Жермен", как всегда, заранее выиграл свою лигу. Как и ПСВ и "Спортинг" - свои.

На полпути к клубу

Дополнительные дни подготовки позволили сборным набрать форму, уровень. Особенно - неграндам. Уровень собранности, интенсивности, продуманности в первом туре Евро даже напоминал клубный. В принципе, в последние годы такую цель себе ставят все сборные - построить клубную, ежедневную атмосферу.

Team Italia, Team Oranje - не просто красивые слова, а реальные структурные проекты. С планами, с расширенными тренерскими штабами из медиков и аналитиков, с постоянным мониторингом игроков сборной и помощью, советами им во время их игры за клубы. Даже в тренерском штабе сборной Румынии работают 27 человек, на одного больше, чем игроков в заявке.

Правда, некоторых тренеров занесло уж слишком в клубную атмосферу, и они решили поэкспериментировать с тактикой и кадрами. Причём, что интересно, большей частью речь о тренерах грандов. Как результат - этим грандам было тяжело в первом туре.

Италия металась от трех центральных защитников до двух. Постоянно ошибалась в выходе из обороны. Вот и против Албании ошиблась на простом ауте и пропустила на 23-ей секунде. Англия вдруг, без подготовки, поставила Трента Александера-Арнольда в центр поля, Франция вдруг выставила "фальшивую девятку". Португалия вдруг поставила левого защитника Мендеша центральным.

Бельгия и вовсе вдруг поставила в центр обороны двух неопытных игроков, в центр поля - двух "питбулей", а на фланги - двух левых вингеров. Хорватия начала играть с двумя форвардами в концовке Отбора и преуспела против Латвии и Армении, но ведь Испания - совсем другой уровень. "Клетчатые" и товарищеский матч у Португалии в июне выиграли только после отказа от второго форварда.

Мораль - нужно строить, наигрывать, нужно приближаться к клубному уровню игры. Но поступательно, готовя тактические и кадровые изменения постепенно. Во втором туре разумнее будет вернуться к более привычному составу.

Играют все возрасты

Первый тур Евро-2024 уже объявили туром Ламина Ямаля, Арды Гюлера, Флориана Виртца, Джамала Мусиалы, Джуда Беллингема. То есть туром молодежи. 21-летний Франсишку Консейсау в первом официальном матче за сборную Португалии принес ей победу на 92-ой минуте. Впрочем, игроки в расцвете сил и ветераны также не отстают. Даже опережают.

34-летний Тони Кроос преобразил Германию, Пепе в 41 год и 113 дней стал старейшим игроком в истории Евро, 31-летний Никулае Станчу красиво забил Украине, 32-летний Кристиан Эриксен через три года после Евро, на котором чуть не лишился жизни, забил, 31-летний Вут Вегхорст принес победу Нидерландам. 31-летний Альваро Мората и 32-летний Дани Карвахаль забили за Испанию.

Если разделить возрастные категории на "моложе 25-ти", "25-29" и "30 и старше", выходит, что по голам в первом туре (не считая автоголов) лидирует вторая категория - 15, первая забила семь и третья - девять. По ассистам - пять у первой, девять у второй, четыре - у третьей.

И это как раз свидетельствует о здоровом развитии команд. Поскольку выражение "сплав молодости и опыта" на самом деле неправильное, неполное. На самом деле лучшие команды - это те, в которых солируют игроки второго поколения, 25-29-летние, в расцвете сил, на пике карьеры. Они солировали в первом туре, оттого и высокое качество игры почти всех команд.

Товарищеские матчи важны, как и критика

Принято презирать товарищеские матчи, недооценивать их. Однако первый тур заставляет посмотреть на них иначе. В товарищеских матчах в 2024-ом году Италии, Португалии, Англии, Франции было очень тяжело, было тяжело им и в первом официальном матче года. Матч Украины против Польши повторился против команды того же калибра - Румынии.

Разумеется, здесь есть и исключения, причем немало. Германии также было тяжело в товарищеских матчах, но Евро она начала с 5:1. Хорватия как раз мощно отыграла товарищеские, но была разгромлена в первом официальном, у Бельгии похожая динамика, только без разгрома. Но все же обращать внимание на товарищеские матчи следует.

Как раз получается, что лучшие сборные Отборочного турнира, то есть предыдущих официальных матчей, в первом официальном на Евро испытали немалые трудности. Португалия, Бельгия, Англия, Франция. Возможно, из-за попыток изменить тактическую схему в товарищеских матчах и на самом Евро, а, возможно, из-за самоуспокоенности, почивания на лаврах.

А как раз румына Эдварда Йорданеску и швейцарца Мурата Якина перед Евро разрывали на куски, в Словакии не были довольны совмещением Франческо Кальцоной должностей главного тренера сборной и "Наполи", Лучано Спаллетти и Юлиана Нагельсманна также критиковали, ну а Гарета Саутгейта смешивают с грязью постоянно. И все же все они в первом туре выиграли.

Статистика матчей не решает

В принципе, и из предыдущих крупных турниров мы знаем, что статистика владения мячом особого значения не имеет. Она может принести победу, а может и нет. Лучшей по владению мячом в первом туре Евро-2024 была Португалия (74 %), вырвавшая победу лишь на 92-ой минуте, третьей - Украина (71). Второй - Германия, победившая со счетом 5:1.

Лишь семь из 12-ти команд, выигравших матч по владению мячом, выиграли его и по голам. Испания впервые после 146-ти матчей подряд проиграла владение мячом, но выиграла свой матч со счетом 3:0.

По ударам по воротам и в створ динамика та же. Семь из 12-ти команд, выигравших матч по ним, выиграли и по голам. xG вроде бы точнее - девять из 12-ти. Но по ним Румыния даже на один гол не наиграла (0.79), а забила три, Хорватия сделала 2.27, а Бельгия - 1.86, но обе не забили. Шотландия забила с 0.03, при нуле ударов в створ ворот и одном ударе вообще.

Рано впадать в эйфорию или депрессию

Банально, клише, но факт. Сыгран лишь первый тур, и уже сейчас впадать в эйфорию или депрессию от его результатов не нужно. Все еще можно перевернуть. Германия и Испания вовсе еще не выиграли Евро, Англия, Португалия, Бельгия и Франция вовсе еще не застряли, Хорватия вовсе еще не попрощалась с Золотым поколением, Украина вовсе еще не повторила Евро-2016.

Из 16-ти чемпионов Европы лишь четыре начали победный для себя турнир с разгромной победы. Еще одна - с 2:0, еще четыре - с 2:1 или 1:0, еще шесть (если считать лишь основное время) - с ничьих, а одна и вовсе проиграла. То есть статистически, исходя лишь из результата первого тура, у Дании и Словении больше шансов выиграть Евро, чем у Германии и Испании.

После введения групповых турниров на Евро в 1980-ом году в первых турах таких состоялись восемь разгромных побед/поражений (не считая нынешнего Евро). Из восьми разгромленных три в итоге вышли из группы. На Евро-2020 десять команд начали с поражений. Четыре из них в итоге вышли из группы. Причем три из этих четырех - даже со второго места. Неплохие проценты.

Более того, лишь одна ничья в первом туре открывает путь к выходу из групп с тремя очками. Одной победы и двух некрупных поражений очень даже может хватить для одного из четырех лучших третьих мест. На Евро-2020 и на Евро-2016 по две команды с тремя очками вышли из группы. В нынешней диспозиции таких даже может быть три.

В турнире, в котором выходят из групп 16 команд из 24-ех, любой гол важен и может изменить все, и выключаться никогда не следует.

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