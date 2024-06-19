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Свежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024

ЕВРО-2024
Обновлено

Почти все оказались хорошо готовы к турниру

Свежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом туре группового турнира Евро-2024 мы видели яркую качественную игру и много голов. Видели борьбу почти всех команд. При этом видели очень мало ничьих (одну) и сюрпризов (два). Видели успехи и молодежи, и игроков в расцвете сил, и ветеранов. Видели неожиданные тактические решения и в очередной раз - незначимость статистики.

Неожиданная свежесть

Матчи первого тура удивили высоким темпом, высоким уровнем игры, организованности и яркости. 34 гола в 12-ти - на пять больше, чем в первом туре предыдущего Евро, на 12 - чем в первом туре позапрошлого. 2.83 за матч - больше, чем в первом туре группового турнира последнего Чемпионата Мира (2.56) и позапрошлого (2.37).

В чем причины? Одна из важных - позднее начало турнира. 14-го июня - одно из позднейших в истории. Также на этот раз лиги завершились немного раньше. Например, английская, немецкая и французская - уже 19-го мая. По сравнению с Евро-2020, игроки из этих лиг получили на целую неделю отдыха больше перед Евро. Не забываем и об уменьшении Лиги 1 до 18-ти команд.

Также, скорее всего, помог и недостаток борьбы в этих лигах. В Испании, Германии, Италии чемпион и все участники Лиги Чемпионов прояснились очень рано, в Англии было острее, но и там "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" рано выбыли из реальной борьбы. "Пари Сен-Жермен", как всегда, заранее выиграл свою лигу. Как и ПСВ и "Спортинг" - свои.

На полпути к клубу

Дополнительные дни подготовки позволили сборным набрать форму, уровень. Особенно - неграндам. Уровень собранности, интенсивности, продуманности в первом туре Евро даже напоминал клубный. В принципе, в последние годы такую цель себе ставят все сборные - построить клубную, ежедневную атмосферу.

Свежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024 - изображение 1

Team Italia, Team Oranje - не просто красивые слова, а реальные структурные проекты. С планами, с расширенными тренерскими штабами из медиков и аналитиков, с постоянным мониторингом игроков сборной и помощью, советами им во время их игры за клубы. Даже в тренерском штабе сборной Румынии работают 27 человек, на одного больше, чем игроков в заявке.

Правда, некоторых тренеров занесло уж слишком в клубную атмосферу, и они решили поэкспериментировать с тактикой и кадрами. Причём, что интересно, большей частью речь о тренерах грандов. Как результат - этим грандам было тяжело в первом туре.

Италия металась от трех центральных защитников до двух. Постоянно ошибалась в выходе из обороны. Вот и против Албании ошиблась на простом ауте и пропустила на 23-ей секунде. Англия вдруг, без подготовки, поставила Трента Александера-Арнольда в центр поля, Франция вдруг выставила "фальшивую девятку". Португалия вдруг поставила левого защитника Мендеша центральным.

Бельгия и вовсе вдруг поставила в центр обороны двух неопытных игроков, в центр поля - двух "питбулей", а на фланги - двух левых вингеров. Хорватия начала играть с двумя форвардами в концовке Отбора и преуспела против Латвии и Армении, но ведь Испания - совсем другой уровень. "Клетчатые" и товарищеский матч у Португалии в июне выиграли только после отказа от второго форварда.

Мораль - нужно строить, наигрывать, нужно приближаться к клубному уровню игры. Но поступательно, готовя тактические и кадровые изменения постепенно. Во втором туре разумнее будет вернуться к более привычному составу.

Играют все возрасты

Первый тур Евро-2024 уже объявили туром Ламина Ямаля, Арды Гюлера, Флориана Виртца, Джамала Мусиалы, Джуда Беллингема. То есть туром молодежи. 21-летний Франсишку Консейсау в первом официальном матче за сборную Португалии принес ей победу на 92-ой минуте. Впрочем, игроки в расцвете сил и ветераны также не отстают. Даже опережают.

Свежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024 - изображение 2

34-летний Тони Кроос преобразил Германию, Пепе в 41 год и 113 дней стал старейшим игроком в истории Евро, 31-летний Никулае Станчу красиво забил Украине, 32-летний Кристиан Эриксен через три года после Евро, на котором чуть не лишился жизни, забил, 31-летний Вут Вегхорст принес победу Нидерландам. 31-летний Альваро Мората и 32-летний Дани Карвахаль забили за Испанию.

Если разделить возрастные категории на "моложе 25-ти", "25-29" и "30 и старше", выходит, что по голам в первом туре (не считая автоголов) лидирует вторая категория - 15, первая забила семь и третья - девять. По ассистам - пять у первой, девять у второй, четыре - у третьей.

И это как раз свидетельствует о здоровом развитии команд. Поскольку выражение "сплав молодости и опыта" на самом деле неправильное, неполное. На самом деле лучшие команды - это те, в которых солируют игроки второго поколения, 25-29-летние, в расцвете сил, на пике карьеры. Они солировали в первом туре, оттого и высокое качество игры почти всех команд.

Товарищеские матчи важны, как и критика

Принято презирать товарищеские матчи, недооценивать их. Однако первый тур заставляет посмотреть на них иначе. В товарищеских матчах в 2024-ом году Италии, Португалии, Англии, Франции было очень тяжело, было тяжело им и в первом официальном матче года. Матч Украины против Польши повторился против команды того же калибра - Румынии.

Разумеется, здесь есть и исключения, причем немало. Германии также было тяжело в товарищеских матчах, но Евро она начала с 5:1. Хорватия как раз мощно отыграла товарищеские, но была разгромлена в первом официальном, у Бельгии похожая динамика, только без разгрома. Но все же обращать внимание на товарищеские матчи следует.

Как раз получается, что лучшие сборные Отборочного турнира, то есть предыдущих официальных матчей, в первом официальном на Евро испытали немалые трудности. Португалия, Бельгия, Англия, Франция. Возможно, из-за попыток изменить тактическую схему в товарищеских матчах и на самом Евро, а, возможно, из-за самоуспокоенности, почивания на лаврах.

Свежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024 - изображение 3

А как раз румына Эдварда Йорданеску и швейцарца Мурата Якина перед Евро разрывали на куски, в Словакии не были довольны совмещением Франческо Кальцоной должностей главного тренера сборной и "Наполи", Лучано Спаллетти и Юлиана Нагельсманна также критиковали, ну а Гарета Саутгейта смешивают с грязью постоянно. И все же все они в первом туре выиграли.

Статистика матчей не решает

В принципе, и из предыдущих крупных турниров мы знаем, что статистика владения мячом особого значения не имеет. Она может принести победу, а может и нет. Лучшей по владению мячом в первом туре Евро-2024 была Португалия (74 %), вырвавшая победу лишь на 92-ой минуте, третьей - Украина (71). Второй - Германия, победившая со счетом 5:1.

Лишь семь из 12-ти команд, выигравших матч по владению мячом, выиграли его и по голам. Испания впервые после 146-ти матчей подряд проиграла владение мячом, но выиграла свой матч со счетом 3:0.

По ударам по воротам и в створ динамика та же. Семь из 12-ти команд, выигравших матч по ним, выиграли и по голам. xG вроде бы точнее - девять из 12-ти. Но по ним Румыния даже на один гол не наиграла (0.79), а забила три, Хорватия сделала 2.27, а Бельгия - 1.86, но обе не забили. Шотландия забила с 0.03, при нуле ударов в створ ворот и одном ударе вообще.

Рано впадать в эйфорию или депрессию

Банально, клише, но факт. Сыгран лишь первый тур, и уже сейчас впадать в эйфорию или депрессию от его результатов не нужно. Все еще можно перевернуть. Германия и Испания вовсе еще не выиграли Евро, Англия, Португалия, Бельгия и Франция вовсе еще не застряли, Хорватия вовсе еще не попрощалась с Золотым поколением, Украина вовсе еще не повторила Евро-2016.

Из 16-ти чемпионов Европы лишь четыре начали победный для себя турнир с разгромной победы. Еще одна - с 2:0, еще четыре - с 2:1 или 1:0, еще шесть (если считать лишь основное время) - с ничьих, а одна и вовсе проиграла. То есть статистически, исходя лишь из результата первого тура, у Дании и Словении больше шансов выиграть Евро, чем у Германии и Испании.

После введения групповых турниров на Евро в 1980-ом году в первых турах таких состоялись восемь разгромных побед/поражений (не считая нынешнего Евро). Из восьми разгромленных три в итоге вышли из группы. На Евро-2020 десять команд начали с поражений. Четыре из них в итоге вышли из группы. Причем три из этих четырех - даже со второго места. Неплохие проценты.

Более того, лишь одна ничья в первом туре открывает путь к выходу из групп с тремя очками. Одной победы и двух некрупных поражений очень даже может хватить для одного из четырех лучших третьих мест. На Евро-2020 и на Евро-2016 по две команды с тремя очками вышли из группы. В нынешней диспозиции таких даже может быть три.

В турнире, в котором выходят из групп 16 команд из 24-ех, любой гол важен и может изменить все, и выключаться никогда не следует.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.