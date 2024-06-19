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Вилли Саньоль: У нас было много возможностей забить, наверное, не меньше, чем у Турции, но это футбол
Дебютанты этого турнира были близки к сенсации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Турция оказалась сильнее сборной Грузии в первом туре Евро-2024 - 3:1. Несмотря на конечный результат, дебютанты турнира смогли не только навязать борьбу сопернику, но были близки к тому, чтобы отобрать очки у него. Главный тренер грузин Вилли Саньоль после матча заявил, что он доволен игрой своей команды в этом матче.
"Я думаю, что когда ты проигрываешь, это не очень приятно, но вы знаете, что для моей команды важнейшие вещи были где-то в другом месте, и мы создали такой хороший имидж грузинского футбола. Думаю, мы можем гордиться. Конечно, у нас было много возможностей забить, наверное, не меньше, чем у Турции, но это футбол. Я не хочу сказать, что мы сегодня счастливые неудачники, но я думаю, что мы можем гордиться своей игрой. Я могу сказать вам, что в субботу мы покажем такую же игру, и я очень взволнован, уже думая о субботе", - цитирует Вилли Саньоля France 24.
Добавим, что после первого тура Грузия занимает последнее место в турнирной таблице, имея худшую разницу забитых и пропущенных мячей по сравнению с чехами. Следующий свой поединок подопечные Вилли Саньоля проведут 22 июня в 16:00 против сборной Чехии.
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