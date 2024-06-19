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Хорватия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Хорватии и Албании нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Хорватии и Албании проиграли в первом туре. Учитывая, что их соперники по группе – это Испания и Италия – победа во втором матче является обязательной для того, чтобы сохранять шансы на выход в 1/8. Об этом, прежде всего, говорят хорваты, но и албанцы мечтают о трех очках.
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Евро-2024, группа B, второй тур
19 июня 2024. Гамбург, "Фолькпаркштадион"
Хорватия 16:00 Албания
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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