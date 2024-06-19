Хорватия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Сборные Хорватии и Албании проиграли в первом туре. Учитывая, что их соперники по группе – это Испания и Италия – победа во втором матче является обязательной для того, чтобы сохранять шансы на выход в 1/8. Об этом, прежде всего, говорят хорваты, но и албанцы мечтают о трех очках.

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Евро-2024, группа B, второй тур

19 июня 2024. Гамбург, "Фолькпаркштадион"

Хорватия 16:00 Албания

Трансляция – MEGOGO Футбол 1