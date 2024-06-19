Разван Луческу: сборная Украины выглядела измученной, истощённой командой

Румынский тренер "ПАОКа" Разван Луческу (сын экс-наставника "Шахтёра" и "Динамо" Мирчи Луческу) оценил победу своих соотечественников в игре со сборной Украины (3:0) на групповом этапе чемпионата Европы-2024.

"Фантастический матч. Сборная Румынии заслуживает за него похвалу и благодарность. Команда была очень мотивирована, идеальна...всё в ней работало необычыйно хорошо. Футболисты сражались как одна команда, и при этом были агрессивны, не останавливались.

Сборная Украины выглядела не свежей и играла без агрессии. На поле была команда, в который каждый футболист пытался решать тот или иной игровой эпизод за счёт индивидуальных действий.

Она выглядела истощенной и измотанной командой. Наша сборная проявила больше единства, больше решимости, и это было видно по тому, как её игроки вели себя на поле", - приводит слова Луческу-младшего Fanatik.