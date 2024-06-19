ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Германия - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Вторая победа Бундестим? – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре группе А встретятся между собой сборные Германии и Венгрии. Учитывая результаты первых матчей, то "мадьярам" надо обязательно набирать очки с хозяевами турнира, чтобы претендовать на выход из группы. "Бундестим" после разгромной победы над Шотландией должна избегать недооценки соперника, поскольку уже несколько топ-сборных были очень близки к тому, чтобы потерять очки в первом туре.
- Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Евро-2024, группа А, второй тур
19 июня 2024. Штутгарт, "MHP Арена"
Германия 19:00 Венгрия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если у вас не будет возможности смотреть видеотрансляцию матча, за ходом встречи вы сможете следить в
Популярное сейчас
- Камбэк Португалии, шедевры Турции, трансферы Полесья. Главные новости за 18 июня
- Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Томаш Суслов: Мой отец украинец, но я словак, поэтому я буду биться за Словакию
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО