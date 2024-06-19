Германия - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Во втором туре группе А встретятся между собой сборные Германии и Венгрии. Учитывая результаты первых матчей, то "мадьярам" надо обязательно набирать очки с хозяевами турнира, чтобы претендовать на выход из группы. "Бундестим" после разгромной победы над Шотландией должна избегать недооценки соперника, поскольку уже несколько топ-сборных были очень близки к тому, чтобы потерять очки в первом туре.

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Евро-2024, группа А, второй тур

19 июня 2024. Штут гарт, "MHP Арена"

Германия 19:00 Венгрия

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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