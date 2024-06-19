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Монтелла о победе над Грузией: Наш боевой дух высок, но с завтрашнего дня мы должны сосредоточиться на следующей игре
Подопечные итальянского специалиста сделали ему двойной праздник
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Винченцо Монтелла имел повод на бурное празднование победы его сборной над дебютантом Евро, - итальянский специалист отмечал юбилей (ему исполнилось 50 лет). После матча главный тренер сборной Турции посвятил этот успех болельщикам "лунных звезд".
"Мы очень счастливы. Это был день празднования, это был мой день рождения, и это была победа. Наш боевой дух высок, но с завтрашнего дня мы должны сосредоточиться на следующей игре. Наша цель - пройти в следующий раунд. Эта победа - подарок для всей турецкой нации, а также для Энеса [Унала] и Озана [Кабака], которые были вынуждены остаться дома из-за серьезных травм. Турецкая нация делает нас сильными, пожалуйста, продолжайте в том же духе", - заявил главный тренер Винченцо Монтелла.
Добавим, что следующий поединок Турция сыграет 22 июня в 19:00 против сборной Португалии.
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