Далот: Роналду находится в хорошей физической форме и всегда готов забивать голы

Защитник сборной Португалии Диегу Далот прокомментировал победный результат в матче группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1), а также высказался об игре Криштиану Роналду.

"Мы знаем, что первая игра в таких турнирах всегда трудна. Нам противостоял сложнейший соперник, было много единоборств. Тем не менее, я думаю, что мы контролировали игру.

Время от времени мы торопились, особенно в первом тайме, желая войти в игру, желая найти пространство... была небольшая нервозность при работе с мячом, но во втором тайме стало лучше. Я очень доволен победой. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол и редко допускали контратаки.

Криштиану? Он был очень сосредоточен, он находится в хорошей физической форме и всегда готов забивать голы", - цитирует Далота Record.