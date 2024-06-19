Подопечные Вилли Саньоля смогли удивить не только сборную Турции, но и футбольную общественность, навязав полноценную борьбу во время первого матча в группе F. Несмотря на поражение со счетом 3:1, "крестоносцы" вписали свое имя не только участием на самом Евро.

Форвард Жорж Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на чемпионатах Европы. Также для 23-летнего игрока это уже 10 забитый мяч в 19 матчах за национальную сборную.

Добавим, что следующий поединок Грузия проведет 22 июня в 16:00 против сборной Чехии.