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Анчелотти и Куртуа поддержали Лунина после неудачной игры с Румынией
Выразили солидарность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" поддержал своего голкипера Андрея Лунина после провального матча со сборной Румынией на чемпионате Европы-2024 (0:3).
По информации Defensa Central, украинского стража ворот после игры в текстовой форме подбодрили три одноклубника: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Дани Карвахаль, а также главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.
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Следующий поединок на Евро-2024 Украина проведёт 21 июня против сборной Словакии.
Ранее сообщалось, что
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