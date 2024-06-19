Анчелотти и Куртуа поддержали Лунина после неудачной игры с Румынией

Мадридский "Реал" поддержал своего голкипера Андрея Лунина после провального матча со сборной Румынией на чемпионате Европы-2024 (0:3).

По информации Defensa Central, украинского стража ворот после игры в текстовой форме подбодрили три одноклубника: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Дани Карвахаль, а также главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

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Следующий поединок на Евро-2024 Украина проведёт 21 июня против сборной Словакии.