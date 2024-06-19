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В первом туре Евро забили 11 голов из-за пределов штрафной, что на один меньше, чем за весь групповой этап на Евро-2020
Чтобы продолжали так забивать в том же духе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился первый тур группового этапа Евро-2024. Команды порадовали болельщиков результативностью, забив 34 мяча в 12 поединках. Немало таких результативных действий было осуществлено и со средней и дальней дистанций
Вчерашний гол Лукаша Провода в ворота сборной Португалии стал 11 забитым мячом из-за пределов штрафной площади. Это на один меньше, чем за весь групповой этап на Евро-2020 (12).
Добавим, что сегодня начинается второй тур, где сыграют Хорватия - Албания (16:00), Германия - Венгрия (19:00) и Шотландия - Швейцария (22:00).
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