Португалия выполнила 368 пасов в первой половине матча с чехами. Это самый большой показатель за один тайм на чемпионатах Европы

Вчера подопечные Роберто Мартинеса смогли вырвать победу на последних минутах встречи у сборной Чехии благодаря голу Франсишку Консейсау (2:1). Португалия хоть и владела инициативой, однако выглядели достаточно безыдейно в нападении.

Кроме того, пиренейская сборная выполнила 368 пасов в первой половине матча с чехами. Это является наибольшим показателем передач за один тайм на чемпионатах Европы (начиная с 1980 года). Всего за весь поединок Португалия выполнила 736 пасов, из которых 113 оказались неудачными.

Добавим, что следующий матч подопечные Роберто Мартинеса сыграют 22 июня против сборной Турции.