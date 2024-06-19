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Португалия выполнила 368 пасов в первой половине матча с чехами. Это самый большой показатель за один тайм на чемпионатах Европы
А играли при этом очень плохо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера подопечные Роберто Мартинеса смогли вырвать победу на последних минутах встречи у сборной Чехии благодаря голу Франсишку Консейсау (2:1). Португалия хоть и владела инициативой, однако выглядели достаточно безыдейно в нападении.
Кроме того, пиренейская сборная выполнила 368 пасов в первой половине матча с чехами. Это является наибольшим показателем передач за один тайм на чемпионатах Европы (начиная с 1980 года). Всего за весь поединок Португалия выполнила 736 пасов, из которых 113 оказались неудачными.
Добавим, что следующий матч подопечные Роберто Мартинеса сыграют 22 июня против сборной Турции.
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