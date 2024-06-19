Шотландия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Шотландцы, несмотря на безумную поддержку своих болельщиков, очень неудачно стартовали на Евро. Швейцарцы наоборот – начали с победы над прямым соперником за выход из группы. Теперь команды встретятся в положении "в шаге от". Одни – от гарантированного вылета, другие – от 100-процентного места в плей-офф.

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Евро-2024, группа B, второй тур

19 июня 2024. Кельн, "РейнЭнергиШтадион"

Шотландия 22:00 Швейцария

Трансляция – MEGOGO Футбол 1