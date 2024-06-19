ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шотландия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Два участника группы А – смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2024
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландцы, несмотря на безумную поддержку своих болельщиков, очень неудачно стартовали на Евро. Швейцарцы наоборот – начали с победы над прямым соперником за выход из группы. Теперь команды встретятся в положении "в шаге от". Одни – от гарантированного вылета, другие – от 100-процентного места в плей-офф.
- Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Евро-2024, группа B, второй тур
19 июня 2024. Кельн, "РейнЭнергиШтадион"
Шотландия 22:00 Швейцария
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Популярное сейчас
- "Каждый должен начать с себя". Судаков раскрыл содержание разговора команды без Реброва
- Гашек: Роналду снова продемонстрировал свою гениальность. Снимаю перед ним шляпу
- Кополовец: Не увидел, чтобы люди играли за людей, за страну. Эту игру простить не могу
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО