Названо имя главного арбитра матча между Украиной и Словакией

УЕФА назначила английскую бригаду арбитров на поединок второго тура группы E на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главным рефери встречи станет 39-летний Майкл Оливер. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Дан Кук. Четвертый судья – нидерландец Сердар Гезюбююк.

Видеопомощником арбитра на системе ВАР будет англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами - немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.

Напомним, что матч Словакия - Украина состоится 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

В первом туре группового этапа Украина разгромно уступила Румынии (0:3), а Словакия минимально обыграла Бельгию (1:0).