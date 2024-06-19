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Названо имя главного арбитра матча между Украиной и Словакией
Известно, кто рассудит следующую игру "жёлто-синих"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначила английскую бригаду арбитров на поединок второго тура группы E на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Главным рефери встречи станет 39-летний Майкл Оливер. Его ассистентами будут Стюарт Берт и Дан Кук. Четвертый судья – нидерландец Сердар Гезюбююк.
Видеопомощником арбитра на системе ВАР будет англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами - немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.
Напомним, что матч Словакия - Украина состоится 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.
В первом туре группового этапа Украина разгромно уступила Румынии (0:3), а Словакия минимально обыграла Бельгию (1:0).
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