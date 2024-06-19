Дания – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Команда Каспера Юльманна провела достаточно неплохой матч против Словении в первом туре группового этапа, а гол Кристиана Эриксена стал украшением того вечера. Возвращение датского полузащитника на большой турнир после остановки сердца - это большое событие и о таком можно снимать фильмы.

Удастся ли этой сборной показать достойное сопротивление одному из главных фаворитов этого чемпионата, англичанам?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 июня.

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