ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дания – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Продолжится ли удивительная сказка Кристиана Эриксена?
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Каспера Юльманна провела достаточно неплохой матч против Словении в первом туре группового этапа, а гол Кристиана Эриксена стал украшением того вечера. Возвращение датского полузащитника на большой турнир после остановки сердца - это большое событие и о таком можно снимать фильмы.
Удастся ли этой сборной показать достойное сопротивление одному из главных фаворитов этого чемпионата, англичанам?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- Камбэк Португалии, шедевры Турции, трансферы Полесья. Главные новости за 18 июня
- Гашек: Роналду снова продемонстрировал свою гениальность. Снимаю перед ним шляпу
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО