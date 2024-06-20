Дания – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Во время первого матча группового этапа нынешнего Евро, когда Англия противостояла Сербии, мы фактически не увидели на поле Харри Кейна. Нападающий "Баварии" провел на поле весь матч, но из-за того, что Саутгейт ограничил его ролью сугубо наконечника, а не универсального нападающего, в действии Кейна мы так и не увидели.

Изменит ли что-то в своей структуре главный тренер, чтобы все-таки развязать руки своему главному бомбардиру?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 июня.

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Евро-2024. Группа С. 2-й тур

20 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 1

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