Перишич и Юранович в старте, Армандо Броя на скамейке. Известны стартовые составы матча Хорватия - Албания

Второй тур Евро-2024 начинается поединком в группе В между Хорватией и Албанией. Обе команды проиграли свои стартовые поединки испанцам и итальянцам соответственно, поэтому им нужно в очной встрече только победа, чтобы претендовать на выход в плей-офф Главные тренеры своих сборных Златко Далич и Силвиньо сделали несколько изменений по сравнению с первыми матчами: Перишич, Юранович и Петкович сыграют в старте номинальных хозяев поля, тогда как у "красно-черных" с первых минут появятся на поле Лачи и Манай.

Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич - Модрич, Брозович, Ковачич - Майер, Петкович, Крамарич.

Албания: Стракоша - Хюсай, Джимсити, Аети, Митай - Асллани, Рамадани, Лачи - Асани, Манай, Байрами.

Матч между Хорватией и Албанией состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на UA-Футбол.