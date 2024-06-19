Словения - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро

В четверг состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Словении и Сербии. Первые уже имеют в активе зачетный балл, а вторые еще на турнире не забивали и очков не брали.

Сербы считают фаворитами благодаря лучшему составу, но лучше с выводами не спешить. Словения в 2024-м году еще не проигрывала, регулярно забивает и забрала баллы у Дании.

Матч пройдет на "Арене Мюнхен" в Мюнхене 20-го июня. Начало игры - в 16:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.