Неожиданно. Албания забила быстрый гол в матче с Хорватией. ВИДЕО

Второй тур Евро-2024 открылся матчем в группе B, в котором Хорватия играет с Албанией.

На удивление, именно албанцы, причем довольно быстро открыли счет.

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Уже на 11-й минует после навеса с фланга Лачи удачно пробил головой в ближний угол.

Хорватам, после поражения в первом туре, нужно не только отыгрываться, но и выходить вперед.