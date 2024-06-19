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Неожиданно. Албания забила быстрый гол в матче с Хорватией. ВИДЕО
Неожиданное начало матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур
На удивление, именно албанцы, причем довольно быстро открыли счет.
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Уже на 11-й минует после навеса с фланга Лачи удачно пробил головой в ближний угол.
Хорватам, после поражения в первом туре, нужно не только отыгрываться, но и выходить вперед.
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