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Конор Макгрегор сделал ставку на лучшего бомбардира Евро-2024
Ирландец написал об этом в своих соцсетях
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу 2024 года станет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Ирландский боец смешанных единоборств сделал на это ставку, о чём рассказал на своей странице в социальных сетях.
"Ставлю 60 тысяч на Криштиану Роналду", — написал Макгрегор.
Напомним, вчера, 18 июня, сборная Португалии на чемпионате Европы сыграла свой первый матч, встретившись с национальной командой Чехии. Португальцы победили со счётом 2:1.
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