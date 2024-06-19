Конор Макгрегор сделал ставку на лучшего бомбардира Евро-2024

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу 2024 года станет нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Ирландский боец смешанных единоборств сделал на это ставку, о чём рассказал на своей странице в социальных сетях.

"Ставлю 60 тысяч на Криштиану Роналду", — написал Макгрегор.

Напомним, вчера, 18 июня, сборная Португалии на чемпионате Европы сыграла свой первый матч, встретившись с национальной командой Чехии. Португальцы победили со счётом 2:1.