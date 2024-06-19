ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Дании: Мы можем провести фантастическую игру против Англии
Специалист оптимистично настроен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Каспер Хьюлманд, тренер сборной Дании, рассказал о предстоящем матче второго тура группового этапа Евро против Англии.
"Мы можем провести фантастическую игру против Англии, где никто не ожидает от нас победы. Фортуна может измениться в любой момент, и кто сказал, что этого не произойдет? Я верю, что это возможно".
Напомним, что матч Дания - Англия состоится 20 июня в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Хорватия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- "Каждый должен начать с себя". Судаков раскрыл содержание разговора команды без Реброва
- Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО