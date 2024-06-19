Тренер сборной Дании: Мы можем провести фантастическую игру против Англии

Каспер Хьюлманд, тренер сборной Дании, рассказал о предстоящем матче второго тура группового этапа Евро против Англии.

"Мы можем провести фантастическую игру против Англии, где никто не ожидает от нас победы. Фортуна может измениться в любой момент, и кто сказал, что этого не произойдет? Я верю, что это возможно".