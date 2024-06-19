Дешам заявил, что Килиану Мбаппе понадобится операция из-за сломанного носа

Килиан Мбаппе, звезда сборной Франции, пропустит матч против Нидерландов в пятницу, 21 июня, из-за перелома носа, который футболист получил в матче Евро-2024 против Австрии.

Изначально сообщалось, что операция не нужна, но тренер сборной Франции Дидье Дешам теперь думает иначе: