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Дешам заявил, что Килиану Мбаппе понадобится операция из-за сломанного носа
Он все же должен сделать операцию (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе, звезда сборной Франции, пропустит матч против Нидерландов в пятницу, 21 июня, из-за перелома носа, который футболист получил в матче Евро-2024 против Австрии.
Изначально сообщалось, что операция не нужна, но тренер сборной Франции Дидье Дешам теперь думает иначе:
"Даже если это произойдет не сразу, он все же должен сделать операцию".
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