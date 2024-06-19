Евро-2024. Хорватия - Албания 2:2. Еще один суперматч

34-летний Клаус Гьязула, футболист без клуба, дебютировал на Евро на 73-й минуте матча с Хорватией и почти сразу стал жертвой обстоятельств – мяч рикошетом от него полетел в собственные ворота. Хорватия перевернула игру, и казалось уже возьмет свои три очка – но тот самый Гьязула на последних секундах игры оказался в штрафной соперника, и забил свой первый гол за сборную Албании, подарив ей историческую ничью. На этом Евро-2024 можно представить любые чудеса.

До того как случился Гьязула (он, как игрок, которому принадлежит рекорд желтых карточек за сезон в Бундеслиге, еще и успел получить предупреждение), казалось, что мы будем петь оды Хорватии, которой ранее удалось за две минуты изменить все. Хорватии было тяжело в игре с Албанией, команда Златко Далича вяло начала матч, первой пропустила, и тяжело создавали моменты. Албания хорошо защищалась, однако замены Далича сработали – Будимир организовал два гола, и казалось разбил мечты албанцев вдребезги.

Но до этих двух минут хотелось только хвалить Албанию. Как команда Силвиньо начала матч – с уверенностью, атаками, сосредоточенностью при владении. Когда пришло время отдать мяч Хорватии – Албания готова была плотно защищаться, и организовывать стремительные, опасные контратаки.

Как и в игре с Италией, Албания забила первой – Асари выполнил подачу в штрафную, а Казим Лачи, который не играл в основе в прошлом матче, нашел пространство между защитниками, и хорошо пробил головой.

Это уже не была та Албания, которая несколько дней назад быстро успокоилась, забив быстрый гол. На этот раз команда Силвиньо не подпускала Хорватию к своим воротам, и закончила первый тайм с преимуществом в счете.

Златко Далич, который и так сделал три изменения в составе после игры с Испанией, провел в перерыве еще две замены – тренеру Хорватии не нравилось то, что он видел на поле.

Хорватия прибавила – и теперь уже Стракоше пришлось делать сейвы. Но Албания не забивала про контратаки, и в одной из них Таулянт Сафари вместо того, чтобы дать пас свободному партнеру, решил пробить сам – и промахнулся. Этот момент стоит перед глазами, потому что сразу, в ответной атаке, Хорватия забила. Ковачич разогнал атаку, дал пас Будимиру, а форвард "Осасуны" уже нашел передачей Крамарича, который уверенно разобрался с защитником и кипером Албании – 1:1.

Не прошло и двух минут, как уже Крамарич отдавал пас на Будимира, Анте продавил Хюсая, дал пас под удар Сучича, удар, рикошет, рикошет, автогол...

Но на этом Евро возможно все, и Албания вернулась. В конце матча команды играли без центра поля, и поэтому этот Евро невероятный – атмосфера побеждает тактику, никто не думает о xG, мы видим большое количество голов с дальних дистанций, счета могут забываться, но содержание таких матчей, где играли и хотели победить две команды – нет. И это самое главное в футболе.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Евро-2024, группа B, второй тур. Гамбург, "Фолькпаркштадион"

Хорватия – Албания 2:2

Голы: Крамарич 74, Гьязула 76 (авт.) – Лачи 11, Гьязула 90+5

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (Соса 84) – Модрич, Брозович (Пашалыч 46), Ковачич – Майер (Сучич 46), Петкович (Будимир 69), Крамарич (Батурина 85)

Албания: Стракоша – Митай, Джимсити, Аети, Хюсай – Асллани, Рамадани (Ходжа 85) – Байрами, Лачи (Гьязула 73), Асани (Сефери 64) – Манай (Даку 85)

Предупреждения: Хюсай 76, Гьязула 90+7