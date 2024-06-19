Мората - о матче против Италии: Если бы я был тренером, я бы ложился спать с квадратной головой

Нападающий сборной Испании Альваро Мората выступил на пресс-конференции накануне матча Евро-2024 против Италии.

"Еще до жеребьевки я знал, что мы будем в одной группе. Я встречался с ними на всех своих чемпионатах Европы, и оба раза они меня выбивали, к сожалению.

Если бы я был тренером, я бы ложился спать с квадратной головой, потому что есть 26 игроков, за тренировками которых ты наблюдаешь и знаешь, что все они могут играть. Я представляю, что думал бы наставник сборной Италии: "Как эти ребята будут играть против меня?"

Мы можем несколько раз изменить манеру игры. И мы очень прессингуем, что имеет свои риски, но сопернику будет трудно противостоять команде".