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Мората - о матче против Италии: Если бы я был тренером, я бы ложился спать с квадратной головой
Форвард выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Испании Альваро Мората выступил на пресс-конференции накануне матча Евро-2024 против Италии.
"Еще до жеребьевки я знал, что мы будем в одной группе. Я встречался с ними на всех своих чемпионатах Европы, и оба раза они меня выбивали, к сожалению.Читайте такжеСвежесть, боевитость и организованность. Главные тенденции первого тура группового турнира Евро-2024
Если бы я был тренером, я бы ложился спать с квадратной головой, потому что есть 26 игроков, за тренировками которых ты наблюдаешь и знаешь, что все они могут играть. Я представляю, что думал бы наставник сборной Италии: "Как эти ребята будут играть против меня?"
Мы можем несколько раз изменить манеру игры. И мы очень прессингуем, что имеет свои риски, но сопернику будет трудно противостоять команде".
Матч Испания - Италия состоится 20 июня в 22:00 по киевскому времени.
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