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Хорватия в концовке матча забила два гола и перевернула игру с Албанией - 2:1. ВИДЕО
Хорваты близки к победе
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур Евро-2024 открылся матчем в группе B, в котором Хорватия играет с Албанией.
На удивление, именно албанцы, причем довольно быстро открыли счет – уже 11-й минуте после навеса с фланга Лачи удачно пробил головой в ближний угол.
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Хорваты долго давили и все-таки в концовке не только отыгрались, но и вышли вперед – на 74-й минуте Крамарич после быстрой атаки сравнял счет, а еще через две минуты неприятный для албанцев автогол приключился после рикошетаот Гьязула.
2:1, Хорватия за две минуты перевернула игру и близка к победе!
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