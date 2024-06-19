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Евро-2024. Германия - Венгрия 2:0. Гол и ассист Гюндогана принсли хозяевам вторую победу подряд
Подопечные Юлиана Нагельсманна подтверждают статус фаворита группы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения от швейцарцев в первом туре, венграм надо было набирать очки с хозяевами турнира, чтобы иметь теоретические шансы на выход из группы. Германия после уверенной победы над шотландцами подходили к сегодняшнему поединку фаворитами в противостоянии с "мадьярами" (хотя в последних трех очных матчах "бундестим" не смог переиграть соперника).
Уже на первых секундах встречи ошибку в собственной штрафной допустил Йозуа Киммих, но Мануэль Нойер спас команду от пропущенного мяча в исполнении Шаллай. Позже Вилли Орбан проиграл позиционную борьбу Каю Хавертцу в нескольких метрах от своих ворот, впрочем, Петер Гулачи потянул удар немца с близкого расстояния.
Уже ближе к середине тайма немцы повели в матче: Мусиала отдал передачу на Гюндогана. Илкай как будто уже потерял контроль над мячом, но в борьбе с Вилли Орбаном последний упал на газон. Мяч откатился к капитану немцев и он выдал передачу на Мусиалу, который открыл счет во встрече. В следующем моменте "мадьяры" заработали опасный штрафной. Капитан Доминик Собослаи пробил в ближнюю девятку, но Нойер сумел потянуть этот удар. В конце первой половины Джамал мог сделать дубль: после передачи от Крооса, немецкий вингер пробил с 16-ти метров, но рикошетом от ноги венгерского игрока мяч прошел мимо девятки. В добавленное арбитром время Шаллай удачно играет на добивании после навеса со штрафного, но взятие ворот сразу отменили из-за положения вне игры.
Начало второго тайма было не слишком активным и острым с обеих сторон. На 60-й минуте после навеса в штрафную площадь от Шаллай, головой пробил Варга, но мяч пролетел над перекладиной. А потом случился гол от капитана "бундестима": Мусиала отдал на левый фланг на одинокого Миттельштадта, а тот уже отпасовал на 11-й метр Гюндогану, который без сопротивления прошил Петера Гулачи. Позже Лерой Сане, заменивший Виртца, из-за пределов штрафной площади пробивал в нижний угол ворот венгров, но голкипер перевел мяч на угловой. В конце встречи подопечные Марко Росси имели возможность сократить счет во встрече, впрочем, хозяева турнира справились с опасной ситуацией в собственной штрафной.
Благодаря этой победе Германия единолично возглавила группу А, зато венграм будет трудно выйти с третьего места, учитывая их отрицательную разницу забитых и пропущенных. Кроме того, "бундестим" выигрывает первые два поединка подряд на Евро уже в пятый раз. Ранее Германия такое делала в 1972, 1980, 1996 и 2012 годах. В трех из предыдущих четырех случаев немцы выигрывали чемпионат Европы, потерпев поражение лишь в 2012 году.
Евро-2024. Группа A. 2-й тур. Штутгарт, "МХП-Арена"
Германия - Венгрия 2:0
Голы: Мусиала (22), Гюндоган (67)
Предупреждения: Рюдигер, Миттельштадт - Варга, Чобот
Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт - Кроос, Андрих (Джан, 72) - Мусиала (Фюрих, 72), Гюндоган (Ундав, 84), Виртц (Сане, 58) - Хавертц (Фюллькруг, 58)
Венгрия: Гулачи - Фиола, Орбан, Дардаи - Болла (Адам, 75), А.Надь (Кляйнхайслер, 64), Шефер, Керкез (Ж.Надь, 75) - Шаллай (Чобот, 87), Варга (Газдаг, 87), Собослаи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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