Хозяева против Орбана. Стартовые составы на матч Германия - Венгрия

Второй тур Евро-2024 продолжится матчем в группе А, в котором Германия сыграет с Венгрией.

Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Хаверц

Венгрия: Гулачи, Дардаи, Орбан, Фиола, Керкез, Шефер, А. Надь, Болла, Собослаи, Саллай, Б. Варга

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

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Также отметим, что в первом туре Германия разгромила Шотландию 5:1, а Венгрия уступила Швейцарии 1:3.