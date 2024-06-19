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Хозяева против Орбана. Стартовые составы на матч Германия - Венгрия
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур
Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.
Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Гюндоган, Мусиала, Вирц, Хаверц
Венгрия: Гулачи, Дардаи, Орбан, Фиола, Керкез, Шефер, А. Надь, Болла, Собослаи, Саллай, Б. Варга
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Также отметим, что в первом туре Германия разгромила Шотландию 5:1, а Венгрия уступила Швейцарии 1:3.
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