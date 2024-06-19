Саутгейт: Чего мы ожидаем от Дании? Немного другого стиля игры

Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии, высказался о своих соперниках в рамках второго тура Евро-2024.

"Чего мы ожидаем от Дании? Немного другого стиля игры. Мы должны выступать так, как мы это делали в первом тайме против Сербии. Также нам нужно будет оглянуться на их игру и посмотреть, нужно ли будет что-то изменить в том, что нам надо делать".