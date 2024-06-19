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Саутгейт: Чего мы ожидаем от Дании? Немного другого стиля игры
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии, высказался о своих соперниках в рамках второго тура Евро-2024.
"Чего мы ожидаем от Дании? Немного другого стиля игры. Мы должны выступать так, как мы это делали в первом тайме против Сербии. Также нам нужно будет оглянуться на их игру и посмотреть, нужно ли будет что-то изменить в том, что нам надо делать".
Напомним, что матч Дания - Англия состоится 20 июня. Старт - в 19:00 по киевскому времени.
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