"Вы не можете выиграть, если не рискуете". Мбаппе, вероятно, выбыл ненадолго

Килиан Мбаппе, звезда сборной Франции, пропустит матч против Нидерландов из-за перелома носа.

Футболист стремится вернуться на поле как можно быстрее. В среду игрок прошел еще одно медицинское обследование и хотя результаты еще не опубликованы, посты в социальных сетях намекают на то, что Килиан, возможно, выбыл ненадолго.

Первое сообщение появилось на X-странице сборной Франции. Французы опубликовали фотографию Мбаппе и эмодзи с таймером. Второй - со страницы Килиана в Instagram. Футболист написал: "Вы не можете выиграть, если не рискуете".

Хотя быстрое возвращение может быть рискованным, но это может быть именно то, на что готов пойти капитан сборной Франции.