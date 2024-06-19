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"Вы не можете выиграть, если не рискуете". Мбаппе, вероятно, выбыл ненадолго
Быстрое возвращение Мбаппе может быть рискованным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе, звезда сборной Франции, пропустит матч против Нидерландов из-за перелома носа.
Футболист стремится вернуться на поле как можно быстрее. В среду игрок прошел еще одно медицинское обследование и хотя результаты еще не опубликованы, посты в социальных сетях намекают на то, что Килиан, возможно, выбыл ненадолго.
Первое сообщение появилось на X-странице сборной Франции. Французы опубликовали фотографию Мбаппе и эмодзи с таймером. Второй - со страницы Килиана в Instagram. Футболист написал: "Вы не можете выиграть, если не рискуете".
Хотя быстрое возвращение может быть рискованным, но это может быть именно то, на что готов пойти капитан сборной Франции.
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