Андрей Крамарич стал лучшим игроком матча Хорватия - Албания

В среду, 19 июня, сборная Хорватии сыграла свой второй матч группового этапа чемпионата Европы против Албании (2:2).

Лучшим игроком матча стал хорватский форвард Андрей Крамарич.

Футболист сыграл 85 минут, за которые забил 1 гол. Андрей также выполнил 30 из 35 точных передач (86%), выиграл одно воздушное единоборство и имел успех в пяти удачных обводках из девяти.

