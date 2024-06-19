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Андрей Крамарич стал лучшим игроком матча Хорватия - Албания
Футболист сыграл 85 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 19 июня, сборная Хорватии сыграла свой второй матч группового этапа чемпионата Европы против Албании (2:2).
Лучшим игроком матча стал хорватский форвард Андрей Крамарич.
Футболист сыграл 85 минут, за которые забил 1 гол. Андрей также выполнил 30 из 35 точных передач (86%), выиграл одно воздушное единоборство и имел успех в пяти удачных обводках из девяти.
Kramarić picks up #CROALB Player of the Match ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/krW5PpeOy7— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
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