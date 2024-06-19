Тренер сборной Сербии - о матче против Словении: Мы сделаем все возможное

Драган Стойкович, тренер сборной Сербии, высказался о предстоящем матче против Словении, который состоится в рамках группового этапа Евро-2024.

"Мы сделаем все возможное против Словении - мы должны выиграть. Я поздравляю всех игроков после матча против Англии - нет никаких разочарований, кроме результата. Я не люблю проигрывать, но это часть работы".

Напомним, что поединок Словения - Сербия состоится 20 июня в 16:00 по киевскому времени.