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Тренер сборной Сербии - о матче против Словении: Мы сделаем все возможное
Команда настроена оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine
Драган Стойкович, тренер сборной Сербии, высказался о предстоящем матче против Словении, который состоится в рамках группового этапа Евро-2024.
"Мы сделаем все возможное против Словении - мы должны выиграть. Я поздравляю всех игроков после матча против Англии - нет никаких разочарований, кроме результата. Я не люблю проигрывать, но это часть работы".
Напомним, что поединок Словения - Сербия состоится 20 июня в 16:00 по киевскому времени.
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