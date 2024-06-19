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Гюндоган всех растолкал, Мусиала забил. Германия открыла счет в матче с Венгрией. ВИДЕО
Немцы повели в счете
Getty Images/Global Images Ukraine
Второй тур Евро-2024 продолжится матчем в группе А, в котором Германия играет с Венгрией.
Немцы на правах хозяев выглядели мощнее, хотя и венгры не только отбивались.
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В итоге, в середине тайма Бундестим все-таки открыла счет.
Казалось бы, Орбан успеет сбросить мяч Гулачи, но Гюндоган запрессинговал обоих оппонентов, покатил снаряд на Мусиалу, а тот уже расстрелял ворота.
1:0 на 22-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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